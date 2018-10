Cairo, Comune a confronto con la Pegaso System SRL intenzionata ad insediarsi a Ferrania

Cairo Montenotte. Una sessantina di posti di lavoro su una superficie di circa 20 mila metri quadri: è questo, in sintesi, il nuovo progetto industriale di Pegaso System SRL presentato ieri all’amministrazione e ai tecnici del Comune di Cairo.

Il sito del futuro insediamento è quello di Ferrania, e il vertice è servito proprio per instaurare un dialogo finalizzato all’avvio delle procedure per le autorizzazioni necessarie.

“L’azienda genovese – come sottolinea il sindaco, Paolo Lambertini – che ha evidenziato che le tecnologie innovative del futuro impianto produttivo hanno caratteristiche tali da poter essere riconosciute dalle autorità preposte come B.A.T. (Best Available Technology) in campo ambientale, avvierà l’iter autorizzativo nel più breve tempo possibile, anche in relazione alle tempistiche legate all’istruttoria del bando Invitalia, evidenziando fin d’ora che, una volta ottenute le autorizzazioni, entro i dodici mesi successivi sarà in grado di dare il via all’attività produttiva”.