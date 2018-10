Cairo, alla residenza per anziani “Baccino” arriva un nuovo ospite: il coniglietto Lucky

Cairo Montenotte. Da oggi, per la festa dei nonni, gli ospiti della residenza “Baccino” di Cairo avranno un nuovo amico. Si tratta del coniglietto Lucky, adottato nell’ambito di un progetto di Anteas, da sempre vicina ai soggetti più fragili della società.

Negli ultimi anni si è sentito parlare molto di terapia con l’animale domestico, la cosiddetta Pet Therapy, per essere precisi si parla di I.A.A ossia interventi assistiti con animali, di cui fanno parte una serie d’attività ludiche ed educative che trovano il loro fondamento nel rapporto tra l’animale e la persona, in qualsiasi situazione o fascia di età, in particolare nelle situazioni e nelle fasce di età delicate.

È ormai assodato come questo rapporto favorisca l’apertura a nuove modalità comunicative e nuove esperienze, sostenga l’affettività, migliori le funzioni cognitive e il tono dell’umore. L’accoglienza del coniglietto non mancherà di portare una ventata di positività e gioia anche nelle situazioni umane più complesse.

La fase attuativa del progetto è stata resa possibile grazie al lavoro dell’animatore Fabio Adami, al sostegno della Cooperativa Il Faggio (che ha iscritto Fabio al corso di formazione promosso da Anteas e dal Comune di Cairo Montenotte) e alla collaborazione con l’associazione culturale Accademia di Benesserologia.