Cairo Montenotte. Vittoria casalinga per la Cairese che batte 2 a 0 la Genova Calcio grazie alla punizione di Saviozzi e all’incornata di Alessi sugli sviluppi di un corner. Due bei interventi di Alberto Moraglio salvano il risultato: ecco le parole del portiere gialloblù al termine della partita nell’intervista dell’Ufficio Stampa ASD Cairese 1919.

“Oggi è andata bene – afferma Moraglio -. Ci tenevamo molto a dare continuità alla vittoria di domenica, che è stata davvero importante però sapevamo di avere di fronte un’ottima squadra. Nelle prime due uscite a livello di gol subiti non è andata benissimo. Oggi sono davvero contento, finalmente, perché vincere in casa 2 a 0 e aver fatto due ottimi interventi mi rende orgoglioso“.

“Sapevamo di affrontare una squadra molto quadrata, molto compatta, con ottime individualità e sapevamo che poteva essere un episodio a far svoltare la partita. Noi abbiamo la fortuna di avere Francesco che a battere le punizioni è davvero fenomenale; oggi ha tirato fuori il coniglio dal cilindro e da lì abbiamo impostato tutto un altro tipo di partita, forti del vantaggio, e alla fine, nel secondo tempo, grazie a Diego che ha fatto un grandissimo gol di testa, siamo riusciti a portarla a casa”.

“È ancora presto per guardare la classifica. Bisogna solo dare continuità ai risultati. Adesso dobbiamo sfruttare di nuovo un altro turno casalingo per dare continuità alle vittorie, per macinare sempre, continuare in settimana a lavorare come stiamo facendo e sperare alla domenica di continuare a fornire prestazioni così che spero ci potranno portare lontano” conclude il portiere cairese.