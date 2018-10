Alassio. Colpo esterno della Cairese, che viola con il punteggio di 3 a 1 il campo dell’Alassio FC.

L’allenatore Matteo Solari, nell’intervista realizzata dall’Ufficio Stampa Asd Cairese 1919, commenta così: “È stata una partita bella, abbiamo giocato, abbiamo creato e quando è stato il momento di soffrire siamo stati bravi a stare attaccati e non concedere più di tanto. È ovvio che l’Alassio era sotto ed era normale che a dieci/quindici minuti avrebbe avuto almeno la foga di provare a metterci in difficoltà. Noi abbiamo sofferto il giusto e poi abbiamo chiuso la partita. Nei primi dieci/quindici minuti del secondo tempo abbiamo avuto tre o quattro palle gol per fare il 3 a 1; se lo avessimo fatto sicuramente avremmo sofferto meno. Però alla fine i ragazzi sono stati molto bravi e sono molto contento“.

Nel prossimo turno la squadra valbormidese ospiterà il Rapallo. “Clematis e Realini hanno preso una botta, non dovrebbe essere nulla di preoccupante. Domenica sarà un’altra partita difficilissima, dovremo essere bravi a non commettere gli errori che abbiamo commesso con Molassana e Albenga“.

Una vittoria tutta da dedicare a Carlo Pizzorno. “Assolutamente. L’ho chiesto anche ai ragazzi prima della partita, perché la sua scomparsa nei giorni scorsi ci ha toccato tutti quanti. Oggi sono contento di potergli dedicare la vittoria, per quello che conta – conclude Solari -. So che lui sarà contento dov’è adesso“.