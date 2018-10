Savona. “E’ stata una grande vittoria, non sarà facile per nessuno portare via punti in casa della Dianese, i miei giocatori ci sono riusciuti, mettendo in campo qualità, determinazione e voglia di lottare sino all’ultimo secondo”.

Cristian Cattardico è ai sette cieli, dopo il successo del Bragno a Diano Marina.

“Dopo trenta secondi di gioco ci siamo visti annullare una rete e per tutto il primo tempo abbiamo sofferto, giocando una gara disunita, che ha permesso agli avversari di passare in vantaggio continua il mister savonese – al rientro negli spogliatoi siamo riusciti a capire i nostri errori e ho chiesto ai giocatori di cambiare l’atteggiamento mentale verso la partita , cosa che è avvenuta“.

“Un grande goal di Zizzini, subentrato nel corso del match, ha pareggiato le sorti dell’incontro… , ci ha pensato Anselmo, in pieno extra time, a mettere a segno il match point”.

“Sono un allenatore fortunato ad avere una rosa ampia e competitiva, formata da giocatori intelligenti , come nel caso di Zizzini, che pur non partendo dall’inizio, è stato determinante”.