Borgio Verezzi. Incidente stradale intorno alle 22,10 a Borgio Verezzi, sulla via Aurelia, all’altezza dell’autovelox.

Un ragazzo, per cause ancora da accertare, mentre viaggiava in sella al suo scooter in direzione Finale, ha perso il controllo del mezzo, è caduto ed ha sbattuto contro un muro.

Foto 3 di 5









Prontamente soccorso dai militi della Croce Bianca di Borgio, è stato condotto in codice rosso al pronto soccorso del Santa Corona.

Secondo i primi accertamenti, avrebbe riportato un grave trauma cranico.

Sul posto sono giunti i carabinieri e la polizia municipale per i rilievi del caso.