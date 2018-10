Borghetto Santo Spirito, riapre il Centro ragazzi Kaleidos

Borghetto Santo Spirito. Arriva il mese di ottobre e a Borghetto riapre il Centro ragazzi Kaleidos. SI tratta di un servizio comunale gratuito, organizzato dall’assessorato alle politiche sociali, che offre a bambini e ragazzi la possibilità di incontrarsi, socializzare, giocare e fare attività.

Il tutto, sotto l’attenta e professionale presenza di educatori, che li accolgono e li accompagnano in un percorso improntato alla formazione ed alla crescita, insegnando le regole per saper stare bene insieme, progettare e diventare “grandi”.

Il servizio, che collabora con le istituzioni scolastiche per creare una rete di sostegno alle famiglie, è condotto da educatori specializzati che seguono i ragazzi coinvolgendoli in moltissime attività ludiche, ricreative, sportive e di laboratorio, nonché nello svolgimento dei compiti, nella sede di via Trilussa.

Durante l’anno il Centro proporrà inoltre molte attività su tematiche specifiche, in collaborazione con le varie agenzie socio culturali del territorio, organizzando anche feste ed uscite sul territorio.

Il Centro Kaleidos sarà aperto dal 3 ottobre 2018 al 3 maggio 2019, dal lunedì al venerdì. Per frequentare il servizio le famiglie dovranno provvedere ad effettuare l’iscrizione direttamente presso il Centro Ragazzi, negli orari di apertura.

“Il Centro Ragazzi è un servizio comunale, organizzato per dare un concreto sostegno alle famiglie, nella gestione dei propri bambini e ragazzi. Tutti gli Operatori del Centro accoglieranno con rinnovato entusiasmo e con la consueta professionalità e competenza tutti coloro che vorranno iscriversi, per percorrere insieme un nuovo anno, denso di attività e collaborazioni”, ha affermato l’assessore alle politiche sociali Ester Cannonero.