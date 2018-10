Borghetto, Palazzo Pietracaprina si illumina di rosa per la campagna di Lilt per la prevenzione del tumore al seno

Borghetto Santo Spirito. Torna l’annuale appuntamento con “Lilt for Women”, la campagna “Nastro Rosa” per la prevenzione del tumore al seno promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) con il patrocinio della presidenza del consiglio dei ministri e del ministero della salute.

Il Comune di Borghetto Santo Spirito, per focalizzare l’attenzione sull’importanza vitale della prevenzione contro il tumore al seno, sostiene la campagna illuminando di rosa, per tutto il mese di ottobre, la facciata di Palazzo Pietracaprina in piazza Libertà.

Spiega l’assessore alle politiche sociali Ester Cannonero: “La campagna ‘Nastro Rosa Lilt For Women’ giunta alla 26^ edizione e patrocinata dalla presidenza del consiglio dei ministri e dal ministero della salute è uno degli eventi più importanti della Lilt, sicuramente il più atteso dalle donne che (sempre più numerose) si rivolgono alle 106 sezioni provinciali sia per acquisire qualificati consigli e suggerimenti in tema di prevenzione che per prenotare visite senologiche gratuite”.

“Testimonial di quest’anno della campagna sono due donne della televisione: Federica Panicucci, volto quotidiano di ‘Mattino Cinque’ di Mediaset e Filippa Lagerback del programma Rai ‘Che tempo Che Fa’. Il claim è ‘La prevenzione non è un accessorio. Vivi il rosa proteggi la tua Vita’. Il tumore al seno è il tumore più frequente nel sesso femminile. L’incidenza di questo tumore è aumentata di oltre il 15 per cento nell’ultimo quinquennio. In particolare, il tumore al seno ha registrato un aumento di circa il 30 per cento tra le giovani donne in età compresa tra i 35 ed i 50 anni, fascia di età non compresa nello screening. Per questo motivo la prevenzione non può essere considerata un accessorio”.