Bombardier, i Comunisti solidali coi lavoratori: “Nazionalizzare le fabbriche per sostenere il trasporto pubblico ferroviario”

Vado Ligure. Solidarietà nei confronti dei lavoratori dello stabilimento Bombardier di Vado Ligure e l’auspicio di una politica a sostegno del trasporto pubblico ferroviario. Li esprimono i rappresentanti del Partito Comunista di Savona.

“Il Partito Comunista di Savona – si legge in una nota – è solidale con i lavoratori di Bombardier di Vado Ligure, in lotta per il mantenimento del posto di lavoro”.

I Comunisti auspicano “una più decisa politica governativa di sostegno al trasporto pubblico ferroviario, attraverso la nazionalizzazione delle fabbriche che, come la Bombardier, possono contribuire in maniera significativa alla soluzione dei problemi di trasporto pubblico”.