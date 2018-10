Bocconi avvelenati a Borghetto, controlli delle guardie ambientali zoofile di Anta

Borghetto Santo Spirito. Martedì scorso le guardie ambientali zoofile di Anta hanno passato al setaccio le zone di Borghetto nelle quali è stata segnalata la presenza di esche avvelenate potenzialmente pericolose per i cani e tutti gli altri animali.

“Dopo aver segnalato la problematica sindaco ci siamo voluti mettere in gioco per i nostri amici a quattro zampe e per bene del territorio e stiamo attualmente pattugliando il territorio con particolare attenzione alle zone dove è stata segnalata la presenza di bocconi avvelenati, specialmente nelle aree cani. Come associazione abbiamo affisso dei cartelli che intimano, a chi ha cattive idee, quali sono i reati che si commettono nel causare l’uccisione degli animali”.

Come da convenzione con il Comune, il nucleo guardie ambientali zoofile di Anta da qualche settimana sta portando avanti l’operazione “Borghetto Pulita” effettuando controlli, appostamenti, per “cominciare a mettere uno stop agli sversamenti di materiali ingombranti e immondizie varie, conferite abusivamente sul territorio comunale. Sono in state elevate sanzioni e fornite indicazioni alle persone sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti”.