Bilancio delle Regioni, Michelucci (Pd): “La Liguria al terzultimo posto nella classifica italiana di Fondazione Etica”

Regione. “La Liguria è al terzultimo posto fra le Regioni italiane a statuto ordinario nella classifica elaborata dalla Fondazione Etica insieme alla Luiss che analizza i bilanci delle pubbliche amministrazioni”. Lo sottolinea Juri Michelucc, vicecapogruppo del Pd in Regione Liguria.

“Una bocciatura sonora per il presidente Toti, che ha anche le deleghe al bilancio, che vede il nostro territorio lontanissimo da Regioni virtuose come Emilia Romagna e Toscana – aggiunge – Fondazione Etica spiega che questa pessima performance è dovuta all’elevata rigidità della spesa e all’eccessiva dipendenza dai trasferimenti statali (14,4 per cento contro una media dell’11,7 per cento). A incidere sono anche il peso rilevante della spesa per il rimborso dei prestiti e per gli organi istituzionali”.

“Sono tutte cose che contestiamo da tempo alla giunta Toti, che si è indebitata per oltre 20 milioni di euro per comprare la faraonica sede di piazza De Ferrari e che investe pochissimi soldi propri nello sviluppo e nei servizi. Un esempio lampante è ciò che sta accadendo sul trasporto pubblico dove il centrodestra utilizza quasi solo il fondo statale. Questa bocciatura, insieme ai dati precucpanti che da oltre due anni mostrano un’economia ligure in forte difficoltà, certificano il fallimento del modello Toti”.