Biker soccorso con l’elicottero nel finalese, trasportato al Santa Corona

Calice Ligure. Intervento di soccorso nel tardo pomeriggio di oggi nei boschi dell’entroterra finalese per un biker rimasto ferito per una caduta lungo uno dei sentieri in località Madonna della Guardia. L’incidente si è verificato intorno alle 18:00, con il biker rimasto immobile a terra.

Immediati sono scattati i soccorsi di altri amici che erano con lui durnate l’escursione in bici, che hanno allertato i soccorsi: sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, militi della Croce Bianca di Calice e il 118.

Sono stati i vigili del fuoco a raggungere il biker rimasto ferito, lo hanno immobilizzato e issato sulla barella per il trasporto con l’elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in codice giallo.

Stando alle prime informazioni pare che il biker abbia riportato un forte trauma alla schiena e altre ferite sul resto del corpo: nel complesso le sue condizioni non sono giudicate gravi.