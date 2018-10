Biker cade nei sentieri sopra Segno, portato in ospedale

Savona. Intervento dei vigili del fuoco, nel tardo pomeriggio di oggi, per soccorrere un biker caduto in zona Rocche Bianche sopra Segno.

L’uomo stava percorrendo il sentiero che va verso Colla San Giacomo (nel territorio di Orco Feglino) quando, per cause da chiarire, è caduto a terra.

Sul posto sono sopraggiunti, oltre ai pompieri, anche i medici del servizio sanitario d’emergenza. Fortunatamente il biker non sembra aver riportato gravi ferite, ma soltanto qualche contusione, una spalla lussata e forse la frattura di alcune costole. E’ stato portato in ospedale in codice giallo per le cure del caso.