Biker cade e si ferisce sulle alture di Orco Feglino: intervento dell’elisoccorso

Orco Feglino. Brutta disavventura per un biker sulle alture alle spalle di Orco Feglino. Il giovane, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto violentemente a terra.

A seguito della caduta, ha riportato diverse ferite ed escoriazioni, fortunatamente non gravi. Immediata la chiamata ai soccorsi e, trattandosi di zona impervia, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Il personale medico, dopo aver prestato le prime cure sul posto al giovane. Ha optato per il suo trasporto in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.