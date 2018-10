Biker accusa un malore a Orco Feglino, soccorso dalle guardie del Wwf e dalla croce verde di Finalborgo

Orco Feglino. E’ stato soccorso dalle guardie ambientali del Wwf di Savona il biker che, nel primo pomeriggio di oggi, ha accusato un malore a Orco Feglino.

L’episodio si è verificato intorno alle 13 in località San Giacomo. Non appena è giunto sul colle, il ciclista ha accusato un malore. Ad occuparsi di lui, in prima istanza, sono stati i volontari dell’associazione.

Immediato l’intervento dei volontari della croce verde di Finalborgo, che lo hanno trasferito in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.