Beatrice CAVALERI MARSON vince l\' ORO a Genova: Coppa Pompilio 2018, trofeo Carlo Basile e memorial Ezio Zanobini.

Sabato 6 e domenica 7 ottobre 2018, dalle ore 9.00, al Palacus di Viale Gambaro 54 ad Albaro, si è svolta la 56a edizione della coppa d’argento Cesare Pompilio (torneo internazionale di spada maschile a squadre), la 30a edizione del trofeo Carlo Basile (torneo internazionale di spada femminile a squadre) e la 2a edizione del Memorial Ezio Zanobini (gare individuali di spada maschile e femminile allievi-cadetti).

La portacolori della Scuola di Scherma Leon Pancaldo, sezione della Polisportiva del Finale, Beatrice CAVALERI MARASON, è salita sul gradino più alto; erano inoltre presenti anche Daniele SIRELLO, Ludovico GALLEANI e Lorenzo NAPPO.

Ludovico GALLEANI SI CLASSIFICA 52° SU 483 PARTECIPANTI alla PRIMA PROVA NAZIONALE CADETTI – SPADA MASCHILE: A LEGNANO:

LEGNANO – Inizia da Legnano la nuova stagione nazionale per i Cadetti. E’ in programma infatti nel fine settimana al PalaBorsani, la Prima Prova Nazionale Cadetti di spada maschile e femminile.

Si tratta della prima tappa di qualificazione ai Campionati Italiani di categoria in programma nel mese di maggio a Lecce.

Sulle 30 pedane che saranno installate nell’impianto al confine tra Legnano e Castellanza, saranno in palio punti preziosi per conquistare il pass per poi disputarsi il tricolore di specialità.

Nella due giorni legnanese saranno complessivamente 785 gli atleti a sfidarsi. Si inizia alle 9.00 di sabato mattina con l’appello in pedana della gara di spada maschile che vedrà protagonisti 437 spadisti.

Nella 1^ foto, da sinistra, Arianna SIRELLO, Rossella F IAMMINGO ROSSELLA Argento Olimpico RIO 2016 e Beatrice CAVALERI MARSON.

Nella 2^ foto, da sinistra, Daniele SIRELLO, Enrico CAMPANILE, il Maestro Sergio NASONI e Ludovico GALLEANI.