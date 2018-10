Basket Ceriale pronto ad una nuova stagione: al via i campionati

Ceriale. È ormai ai nastri di partenza la stagione cestistica ed il Basket Ceriale scalda i motori. La vera novità di quest’anno è la presenza di una prima squadra dopo dieci anni di assenza; la società ripartirà dal campionato regionale di Promozione allenata da Angelo Porro coadiuvato da Vincenzo Graziani con un gruppo di ragazzi della zona e coprendo il ruolo di squadra senior in un progetto di collaborazione con le società di Albenga ed Alassio.

I ragazzi provengono infatti in grandissima parte da queste realtà, contando in rosa anche vari elementi delle giovanili cerialesi per cercare di far affacciare più elementi del vivaio possibili al mondo dei “grandi”.

Giovanili che quest’anno parteciperanno al campionato Under 18 ed Under 16, allenate da Romano e Giordano con l’ormai collaudato gruppo 2002/2003. L’Under 18 sarà quindi quasi interamente affrontata due anni sottoleva, mentre l’Under 16 (2003/2004), dopo i successi del 2017 e del 2018, sarà chiamata al difficile compito di difendere il titolo regionale della propria categoria per il terzo anno consecutivo.

Il progetto tecnico non si ferma però qui: grazie alla già citata collaborazione con Albenga e Alassio i ragazzi più giovani parteciperanno al campionato Under 14 élite (2005/2006) con la casacca alassina, all’Under 13 regionale (2006/2007) ad Albenga e con due squadre al campionato Esordienti (2007/2008), più tutte le manifestazioni riguardanti i più piccoli.

Per quanto riguarda le date, tutti e tre i gruppi esordiranno in trasferta: partirà l’Under 18 il 23 ottobre a Varazze, seguirà l’Under 16 i primi di novembre, mentre martedì 30 sarà il turno della Promozione, che andrà in scena a Bordighera.

Si preannuncia quindi una stagione davvero intensa e ricca di appuntamenti per la società cerialese, con tecnici e dirigenti che sperano possa concludersi il più tardi possibile.

La società tutta ci tiene inoltre a ringraziare l’amministrazione comunale per il supporto continuo e per aver condiviso soprattutto la funzione sociale dell’attività sportiva svolta, prima ancora che la valenza del progetto tecnico,inserendo tra l’altro la premiazione per la vittoria del campionato regionale Under 15 da parte del delegato allo sport Giorgio Vigliercio nella manifestazione organizzata nella suggestiva frazione di Peagna.