Basket Cairo, Under 14 maschile: prima di campionato, prima vittoria

Cairo Montenotte. Prima giornata di campionato per gli Under 14 del Basket Cairo che, tra le mura di casa, ospitano i giovani dell’Uisp Rivarolo.

Il gruppo ha cambiato guida in panchina per questa stagione: coach Pedrini schiera per l’inizio della gara Diana, Servetto, Di Roberto, Pirotti e Rolando. Fin dai primi minuti la partita è in discesa per i cairesi, che guidati da uno scatenato Diana schiacciano sull’acceleratore in attacco. Causa le assenze di Giordano e Bagnasco, le rotazioni sono in po’ ristrette, coach Pedrini è costretto a convocare i giovani 2006 del gruppo, Greco e Benearrivato, che rispondono alla grande. Il primo parziale viene messo al sicuro, Cairo supera Rivarolo per 33 a 15.

Nel secondo quarto Diana apre le danze con una bomba di sola retina che fa gasare il pubblico e scalda l’atmosfera, ma l’entusiasmo generale distrae la difesa, che regala falli inutili ed un parziale che permette ai genovesi di credere in un cambio di gara. Il secondo parziale è di 21 a 14, con il tabellone che segna 54 a 29.

Si torna dal riposo lungo, tranquilli ma sempre concentrati. Il duo Pirotti-Diana sembra in gran forma in attacco e fan ben sperare per l’andamento della stagione. La gara continua sempre a favore dei padroni di casa, che controllano il punteggio e ricacciano indietro qualsiasi attacco degli ospiti. La sirena dell’ultimo tempo suona sull’82 a 54 per Basket Cairo, che non poteva far meglio alla prima gara ufficiale della neo presidentessa Brioschi.

Tante le cose ancora da sistemare: sicuramente una difesa troppo fallosa, che in gare più delicate potrebbe fare la differenza. Ottimo, invece, l’attacco che spinge ogni pallone macinando punti importanti.

Ecco gli atleti scesi in campo per il Basket Cairo: Coratella 2, Diana 28, Servetto, Di Roberto 8, Pirotti 34, Greco, Benearrivato, Marenco 6, Rolando 4.