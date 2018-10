Baseball, Under 12: la Coppa Liguria va alla Cairese

Cairo Montenotte. Si conclude la Coppa Liguria Under 12: per assegnare il titolo è necessario un incontro di spareggio e i valbormidesi non vogliono farsi scappare l’occasione di mettere in bacheca anche questo ambito trofeo. Sul campo di Cairo si affrontano i padroni di casa e i Cubs di Finale Ligure.

La Cairese affida il monte al partente Bruno, Raddi a ricevere, Lombardo in prima base, Rozio in seconda base, Rosso in terza, Garra in interbase ed in campo esterno Chiara Chiarlone e Sciandra.

Bruno, impeccabile, sfodera forse la sua prestazione migliore contenendo le mazze rivierasche, mentre in attacco Lombardo e Garra, spinti a casa del poderoso fuoricampo di Rosso, segnano il 3 a 0 nella prima ripresa.

La Cairese continua lentamente a costruire punti grazie alle valide di Raddi, Chiarlone e del solito Garra. Si chiude il terzo inning con il punteggio di 5 a 0 per i biancorossi.

Quarto inning ed è il momento dell’avvicendamento della batteria: Chiarlone sul monte e Garra a ricevere. Gli ospiti tentano il tutto per tutto e accorciano le distanze portandosi sul 5 a 3, ma Chiarlone non è d’accordo e con autorità chiude la sesta ripresa con due eliminazioni al piatto e un out in diamante con la l’assistenza di Bruno per Lombardo.

Partita sicuramente non facile, ma l’approccio determinato e i tre punti segnati a freddo hanno fatto la differenza. Degna di menzione la splendida valida da due basi di Secci nella quarta ripresa.

Si chiude nel migliore dei modi una stagione di per sé positiva, durante la quale, oltre alla Coppa Liguria, la Cairese ha messo in bacheca anche il titolo regionale Under 12.

L’ultimo atto, come tutti gli anni, si consumerà domenica 9 dicembre a Cairo Montenotte con il 24° Torneo Avis in cui nella categoria Veterani giocheranno gli Under 12 di questo campionato e nella categoria Esordienti il futuro, cioè i ragazzi Under 12 del campionato 2019.

Da domani in casa Cairese si lavorerà già in funzione della prossima stagione agonistica, con il passaggio di categoria dei ragazzi del 2006 nel gruppo Cadetti che il 2 dicembre, a Fossano, inizierà la nuova avventura con i campionato indoor Next Generation Winter Ball Cup Under 15.

Nelle foto sopra: Bruno sul monte di lancio

Chiarlone lanciatore in azione

La formazione Cairese vincente