Baseball: Cairese seconda al Torneo Guarducci

Cairo Montenotte. Domenica di sole e sport per i ragazzi della Cairese che a Sanremo hanno partecipato al 2° Torneo Guarducci, dedicato alla categoria Under 12.

Nel primo incontro della giornata la Cairese affronta i pari età dell’Oltretorrente, disponendosi con Bruno sul monte di lancio, Mascarino a ricevere, Giuria in prima base, Rozio in seconda base, Solimini in terza base, Garra interbase e in campo esterno Raddi, Chiarlone e Mendola.

La squadra emiliana parte forte e segna tre punti nella prima ripresa, ma i biancorossi reagiscono immediatamente pareggiando subito il conto: le valide di Bruno e Garra suonano la sveglia per l’attacco cairese che, dopo la base a Mascarino, capitalizza grazie alla battuta di Solimini che svuota le basi e vale i tre punti del pareggio. I valbormidesi, grazie ad un Bruno in gran spolvero, autore di cinque eliminazioni al piatto, restano in partita ancora una ripresa ma sulla distanza la maggior potenza offensiva dei parmigiani si fa sentire: i gialloblù prendono il largo e il risultato finale dice 10 a 3.

Nella seconda gara contro il Sanremo il monte è affidato a Giuria che con le sue quattro eliminazioni al piatto ottiene la prima vittoria della giornata. In attacco da evidenziare le valide di Raddi, Solimini, Garra e i doppi di Chiarlone e Mascarino, che varranno il 5 a 3 finale.

Nell’ultima partita ci si gioca la piazza d’onore con il Mondovì e sono i biancorossi a conquistare il secondo gradino del podio vincendo con il punteggio di 12 a 3. Ottimo il lavoro della batteria composta da Mascarino e Raddi e determinante la prova corale in attacco. Il torneo è vinto dall’Oltretorrente; seconda la Cairese, terzo il Mondovì, quarto il Sanremo.

“Complessivamente il bilancio per la Cairese è più che positivo, con un meritato secondo posto e il premio al miglior lanciatore vinto da Bruno, ma è stata convincente in primis la prova di carattere di tutta la squadra. Doverosi e ringraziamenti alla società del Sanremo per l’organizzazione e per l’ospitalità, ai genitori per il sostegno ed un ringraziamento speciale a Mascarino e Solimini, atleti in prestito della società Cubs di Finale, per il loro contributo prezioso” dichiarano i dirigenti valbormidesi.

Prossimo impegno per la Cairese domenica 21 ottobre: si chiuderà la Coppa Liguria a Finale, proprio contro i Cubs, nella gara decisiva per il titolo regionale.

Le quattro formazioni partecipanti

Bruno premiato come miglior lanciatore