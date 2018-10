Cairo Montenotte. La Cairese riprende il cammino in Coppa Liguria e lo fa nel migliore dei modi. La formazione Under 12 ha infatti avuto la meglio contro i pari età dei Cubs di Albissola.

I biancorossi si schierano in campo con Bruno sul monte di lancio, Raddi a ricevere, Giuria in prima base, Rozio in seconda, Toffanello in terza base, Garra interbase e in campo esterno Chiarlone, Secci e Sciandra.

Inizio incerto per i valbormidesi che subiscono due punti nella prima ripresa riuscendone a segnare solo uno durante il primo attacco. Ma la reazione non tarda ad arrivare: trascinati da un Bruno in forma smagliante, che colleziona cinque eliminazioni al piatto come lanciatore e due valide da due basi in attacco, i cairesi segnano quattro punti nella seconda ripresa cambiando l’inerzia della partita.

Il risultato finale premia i biancorossi, che grazie alle valide di Giuria e Sciandra e al contributo di Chiara e Pettinato per tutto l’incontro vincono 8 a 5, mettendo una pesante ipoteca sulla vittoria finale della competizione.

Risultato positivo anche per l’Under 15 cairese che, ancora contro i Cubs, porta a casa due vittorie nel doppio incontro disputato a Finale. Il punteggio largo sottolinea lo stato di forma dei giovani cairesi che si aggiudicano gli incontri per 25 a 3 e 12 a 1; decisiva la prestazione dell’attacco che complessivamente ha prodotto ventidue valide tra cui cinque tripli e cinque doppi.

Tutti hanno contribuito, ma sembra doveroso sottolineare per la potenza dell’esecuzione i tripli di Davide Torterolo, Pepino, De Bon e Bussetti. Decisiva inoltre la prova dei lanciatori, Castagneto e Buschiazzo nel primo incontro e dei fratelli Torterolo nella seconda partita.

Archiviata la sfida con i Cubs ora i cairesi dovranno pensare alla partita decisiva di domenica prossima a Sanremo, dove si giocheranno la possibilità di riscattare la sconfitta patita all’andata per poter così aspirare al titolo regionale.

Alla trasferta a Sanremo si unirà anche la categoria Under 12, che dovrà difendere lontano dal pubblico di casa il primo posto in classifica.