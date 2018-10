Auto ribaltata sulla A10, chiuso il tratto: due feriti

Andora. Sta per essere riaperta sulla A10 il tratto di autostrada tra Andora e Albenga, in direzione Savona, rimasto chiuso a seguito di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi. Secondo quanto appreso, si è verificato il ribaltamento di un’auto, con il conducente, forse per la pioggia e l’asfalto viscido, che ha perso il controllo del mezzo finendo prima contro il il guard rail e per poi cappottarsi lungo la carreggiata.

E’ successo poco prima delle 11:00.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco del distaccamento ingauno, dei militi della Croce Bianca di Andora e del 118: i due occupanti della vettura sono stati estratti dall’abitacolo dai pompieri, per consentire l’intervento dei sanitari. Per loro è stato disposto il trasferimento presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

A seguito dell’incidente il tratto di A10 è rimasto chiuso, con code e disagi per gli automobilisti in transito. Stando alle ultime informazioni la situazione viaria sul tratto autostradale dovrebbe tornare alla normalità a breve.