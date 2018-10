Auto ribaltata a Magliolo: due feriti

Magliolo. Incidente stradale ieri sera a Magliolo, lungo la strada provinciale, all’altezza della frazione di Canova.

Secondo quanto appreso, intorno alle 22 di ieri sera, un’auto si è ribaltata lungo la careggiata: il conducente, forse per l’asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo del mezzo, andando prima ad urtare il guard rail per poi cappottarsi sulla strada.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi di Pietra Soccorso e l’automedica del 118: due le persone all’interno dell’auto che sono state estratte dai vigili del fuoco.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari, i due occupanti sono stati trasportati rispettivamente in codice giallo e verde all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, non sono in gravi condizioni: fortunatamente non hanno riportato gravi e traumi o ferite a seguito della carambola e del ribaltamento della vettura.