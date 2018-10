Albenga. La squadra 5A del distaccamento dei vigili del fuoco di Albenga, il personale di Pietra Soccorso, la polizia stradale ed il personale delle Autostrade sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto questa mattina sull’autostrada A10.

L’incidente si è verificato pochi minuti prima delle 8 di oggi sulla rampa che dal casello autostradale di Albenga consente di immettersi sull’autostrada. Secondo la prima ricostruzione, un furgone che stava percorrendo la rampa per immettersi sulla carreggiata che conduce verso Savona si sarebbe visto “tagliare la strada” da un’auto proveniente dalla direzione opposta (e quindi in uscita dalla A10). A causa di ciò il conducente del furgone ha sterzato bruscamente finendo per cappottarsi.

di 6 Galleria fotografica Furgone cappottato in autostrada ad Albenga









Stando a quanto accertato, le due persone a bordo dell’auto non hanno riportato ferite particolarmente gravi: gli occupanti, infatti, sono usciti dall’abitacolo sulle loro gambe e poi si sono affidati alle cure del personale sanitario intervenuto. Illeso invece il guidatore del furgone.

I due feriti sono stati trasferiti in codice verde all’ospedale di Albenga.