Auschwitzland

Venghino signori, venghino!! Nel parco di divertimento più terrificante del mondo!!

Portate i vostri bambini a vivere questa esperienza indimenticabile!

Varcate tenendo per mano i nostri cancelli e lasciateci con fiducia i vostri fanciulli, li faremo morire dal ridere, li faremo schiattare dal divertimento, li faremo crepare.

Abbiamo la sezione Spa e fitness, nella quale potrete rinfrancare il vostro fisico con corroboranti corse nella neve, e esilaranti gare di resistenza nelle quali sarete così presi dal divertimento da dimenticarvi persino il vostro nome.

Fatevi coccolare dal nostro hairstylist, esperto mondiale di taglio a macchinetta.

Regalatevi un esclusivo e unico tatuaggio, che vi legherà per sempre al ricordo di questa grande esperienza.

Entrate a far parte della nostra grande famiglia: spogliatevi dei panni della vostra vita precedente e indossate le nostre comode uniformi. Sono ottime per il gioco, perfette per il lavoro, riutilizzabili e antimacchia. Il taglio unisex delle nostre divise vi permetterà di scambiarle coi vostri compagni e il colore assorbe e camuffa qualsiasi tipo di macchia: sudore, urina, sangue.

La libertà assoluta professata nel nostro campo di divertimento vi permetterà di non indossare scarpe, di non indossare berretto e, addirittura, di non indossare proprio nulla!!

La nudità non ci offende né ci spaventa, ai nostri occhi sarete tutti uguali.

Apre i battenti per voi anche la zona dimagrimento.

Grazie al nostro trattamento innovativo riuscirete presto a contarvi le ossa e le costole e uscirete di senno dalla gioia di questo vostro nuovo corpo ritrovato.

Presso le nostre cucine inoltre, imparerete tramite laboratori, la preziosa arte del riciclo degli avanzi e del pattume, apprezzerete nuove teorie alimentari, come il veganesimo e il vegetarianesimo e imparete a imbandire un meraviglioso pranzo solo con sterpi, fango e scarti di spazzatura.

Qui da noi, il dimagrimento è garantito, avrete risultati strepitosi, da crepare di soddisfazione, i nostri metodi, estremamente convincenti e efficaci, non vi permetteranno di fallire.

Ma la nostra attenzione è sempre rivolta ai più piccoli, non dimentichiamocelo.

Potrete dimenticarvi dei vostri adorati cuccioli e affidarli a noi. Bruceranno di divertimento.

Bruceranno nel vento.

Non avranno più volto, più nome, non avranno più dignità, più speranza.

Non sapranno più dove si è nascosto Dio.

Non sapranno più se sono maschi o femmine.

Non avranno più gusto, olfatto, udito.

Dormiranno con le dita nelle orecchie per non sentire piangere.

E alcuni non piangeranno più. Mai più.

Avranno sete e fame. Di vendetta e di pane.

Vivranno per mettere una gamba davanti all’altra, un respiro dopo l’altro. E qualcuno non respirerà più. Mai più.

Avranno sete e fame. Di giustizia e di pane.

Venghino, siori, venghino! Nel parco di divertimento più terrificante del mondo, dove non c’è speranza, dove non c’è rispetto, e nessuna, nessuna, nessuna memoria.

Venghino!!!

