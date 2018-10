Aumento stipendio manager della sanità, Cgil critica: “Una decisione del tutto fuori luogo”

Regione. “Troviamo del tutto fuori luogo la delibera della giunta Regionale che aumenta i compensi per i direttori generali delle aziende sanitarie Liguri”.

Parola di Cgil Liguria, che ha tradotto le proprie perplessità e contrarietà in merito in una lettera inviata questa mattina all’assessore regionale alla Sanità Sonia Viale.

“Questa scelta, – hanno proseguito da Cgil, – appare fortemente iniqua in una situazione in cui il personale del comparto sanità ha avuto aumenti lordi, con il rinnovo del Ccnl, del 3,48 per cento, i medici attendono da oltre dieci anni il rinnovo del loro contratto e non si fanno investimenti per aumentare gli organici (medici, infermieri, tecnici sanitari, oss, ecc.) vero strumento se si vuole rafforzare il nostro servizio sanitario regionale”.

“Ricordiamo inoltre che la ‘valorizzazione delle responsabilità’ è già di per se riconosciuta nelle differenze di retribuzione e non in aumenti che ribadiamo, in questo contesto, non possono che risultare iniqui”, hanno concluso dalla segreteria FP Cgil Liguria.