Boissano. L’impianto sportivo intercomunale di Boissano ha ospitato il campionato regionale ligure per le categorie Ragazzi e Ragazze.

Buon successo di partecipazione con oltre duecento giovani atleti in gara in rappresentanza di larga parte dei sodalizi della regione.

Questi le vincitrici delle gare femminili. 60 piani: affermazione per Sofia Amoretti (Maurina Olio Carli Imperia) in 8″63; seconda piazza per Annamaria Ciocconi (Athle Team Genova) in 8″73.

1000 metri: si impone Melissa Sarti (Atletica Spezia Duferco) superando in volata Alessia Laura (Foce Sanremo): 3’11″68 contro 3’11″70.

60 ostacoli: vittoria per Matilde Nani (Alba Docilia) che corre in 10″17 e prevale su Sofia Amoretti (Maurina) 10″27.

Salto in alto: ottima prestazione per la vincitrice Asia D’Imporzano (Cus Genova) che realizza la misura di 1,54.

Salto in lungo: ad imporsi è Linda Pecci (Atletica Spezia Duferco) con 4,60; al secondo posto Anna Crovetto (Atletica Varazze) con 4,29.

Marcia 2 km. Il Trofeo Giuseppe Malaspina se lo aggiudica la milanese Rebecca Lazioli che vince la gara in 11’35″57. Campionessa ligure è Francesca Italiano (Gruppo Città di Genova) al traguardo in 12’25″84.

Getto del peso: si impone Elisa Moro (Atletica 2000 Bordighera) con la misura di 10,05.

Vortex: vittoria per la portacolori dell’Atletica Run Finale Ligure Francesca Sgarbi che lancia l’attrezzo a 39,17.

La staffetta 4×100 è appannaggio dell’Atletica Spezia Duferco, prima in 57″30.

In campo maschile segnaliamo i seguenti successi. 60 piani: doppietta per la Nuova Atletica 92 con Eric Pelle (8″34) che si impone sul compagno di team Ratanak Perrino (8″50).

1000 metri: gara tutta di testa per Andrea Basalto (Atletica Entella Running), primo all’arrivo in 3’05″52.

60 ostacoli: ad imporsi è Tommaso Ferrati (Atletica 2000 Bordighera) in 10″38.

Salto in alto: affermazione di Gabriele Avagnina (Foce Sanremo) con la misura di 1,50 metri.

Salto in lungo: gara appassionante con i primi tre nello spazio di 10 centimetri. Vince Giovanni Soldani (Atletica Spezia Duferco) con 4,68. Seconda piazza per Erica Pelle (Nuova Atletica 92) con 4,64 e bronzo ad Armando Noè (Atletica Spezia Duferco) con 4,58.

Getto del peso: vince Samuele Paris (Maurina Olio Carli) che realizza la misura di 11,66.

Marcia 2 km: Netta affermazione di Cristian Improta (Gruppo Città di Genova) in 10’36″51.

Vortex: vittoria con largo margine per Giovanni Soldani (Atletica Spezia Duferco) che arriva sino a 63,33.

4×100: vittoria per la Nuova Atletica 92 in 56″24.

Nella gara dimostrativa di marcia su 1 km dedicata alle Esordienti Sofia Gentile (Spezia Marathon DLF) si afferma con il tempo di 7’06″14.

Nell’anteprima di giornata dedicata al lancio del martello e riservata a tutte le categorie, buone prove dell’allievo Davide Costa (Cus Genova) che ha scagliato l’attrezzo a 63,76 metri. Buoni riscontri anche dalla gara riservata alle Allieve: vittoria per Clelia D’Agostini (Bracco Atletica) con 42,88 e buon secondo posto con tanto di primato personale per Clara Degni (Arcobaleno) con la misura di 37,06.

Di seguito tutti i risultati: