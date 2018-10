Asl 2, al via il recupero dei ticket dovuti e non pagati per il 2013

Provincia. Nelle prossime settimane l’Asl2 savonese procederà al recupero dei ticket non pagati dai cittadini che nell’anno 2013 hanno fruito, senza averne diritto, dell’esenzione per reddito (come previsto dal decreto ministeriale dell’11 dicembre 2009).

I controlli sono stati effettuati dal ministero dell’economia e delle finanze confrontando le autocertificazioni presentate dai cittadini con la banca dati dell’Agenzia delle Entrate e del ministero del lavoro.

In caso di irregolarità l’Asl2 comunicherà all’assistito l’elenco delle prestazioni fruite e la somma da pagare corrispondente al ticket dovuto integrato dalla sanzione amministrativa nella misura minima prevista (per violazione dell’articolo 316 ter, 2° comma del codice penale per autocertificazione non veritiera).

Le prime pratiche verranno spedite a partire dal 29 ottobre 2018 con l’invito a pagare o presentare controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento.

Per eventuali contatti è possibile rivolgersi al Distretto di residenza. Per il distretto savonese contattare i numeri 019/8405700 o 019/8405952 il lunedì dalle 9 alle 12 o il numero 019/8405704 il giovedì dalle 9 alle 12; per il distretto delle Bormide contattare il numero 019/5009451 lunedì e mercoledì dalle 11 alle 13; per il distretto albengaense contattare il numero 0182/546208 lunedì e giovedì dalle 9 alle 12; per il distretto finalese chiamare il numero 019/68152260 martedì e mercoledì dalle 9 alle 12.