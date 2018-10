Arresto per stalking, denunce per furti e tre truffatori beccati: il bilancio dei controlli dei carabinieri

Alassio. Un arresto, denunce per furti e tre truffatori individuati. E’ il bilancio di un servizio coordinato di controllo del territorio messo in atto dai carabinieri della Compagnia di Alassio nei giorni scorsi, al quale hanno preso parte anche il Nas di Genova, il nucleo cinofili e l’elicottero di stanza a Villanova d’Albenga.

Nell’ambito dei controlli è stato tratto in arresto un giovane alassino di 30 anni per il reato di stalking. Il medesimo, già tratto in arresto e collocato agli arresti domiciliari a seguito della denuncia formalizzata dalla sua ex compagna, incurante delle conseguenze derivanti dalle plurime violazioni commesse durante la detenzione, ha seguitato imperterrito a rendere impossibile la vita alla ragazza, tramite l’invio insistente di messaggi, violando, così, le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. Il giudice, accogliendo la richiesta dei carabinieri della Stazione di Alassio di sostituire la misura con un’altra più afflittiva, ha disposto il trasferimento presso il carcere di Imperia.

Inoltre, sono state scoperte le responsabili di alcuni furti commessi durante la stagione estiva. A conclusione di una rapida attività di indagine, nell’ambito della quale sono emersi profili di reità a carico delle due donne, senza fissa dimora nel territorio alassino, le hanno denunciate per una serie di furti commessi ai danni di abitazioni. Sono due giovani della zona di Torino, solite peregrinare nel territorio alassino per mettere a segno colpi ai danni di abitazioni private. Oltre alla denuncia, nei loro confronti sono scattati i fogli di via obbligatori.

Tra le attività dell’Arma, è stato individuato, dopo una certosina indagine, condotta da un giovane carabiniere appassionato di telematica e del circuito On Line, tre truffatori, i quali, sfruttando la buona fede di altrettante persone interessate a prendere in locazione appartamenti nella baia del sole, si facevano consegnare, tramite il pagamento on line la caparra di 200 euro. Una volta arrivati sul posto indicato, l’amara scoperta dei truffati, che hanno subito denunciato la truffa.

Nel medesimo contesto operativo, il personale del NAS di Genova ha operato alcuni controlli di due locali pubblici della zona, rilevando alcune irregolarità amministrative e sanitarie, segnalando, agli organi di competenza, i titolari trasgressori.

Anche il 15 NEC di Villanova d’Albenga, con i continui sorvoli della zona di Alassio e luoghi limitrofi, ha fornito il proprio rilevante contributo, agendo in maniera sinergica con le pattuglie territoriali e segnalando dall’alto eventuali luoghi e altre zone di interesse operativo.

Il nucleo cinofili d’Albenga ha partecipato attivamente sia nell’esecuzione di posti di controllo, che nella vigilanza dei carruggi, della locale stazione e altre zone di interesse.

Nei prossimi giorni il dispositivo operativo sarà rinforzato con la presenza di personale in borghese e posti di controllo e di blocco nei punti nevralgici e sensibili del territorio.