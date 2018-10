Aperte le iscrizioni all’Unitre di Borgio Verezzi e Pietra Ligure per l’anno accademico 2018/2019

Borgio Verezze-Pietra Ligure. All’Unitre di Borgio Verezzi e Pietra Ligure sono aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2018/2019. Novità di quest’anno è il corso di design che si terrà in orario serale (dalle 20 alle 21,30). E’ destinato particolarmente ai giovani che potranno utilizzarlo anche per la loro formazione professionale.

Il corso di design va ad aggiungersi ai numerosi corsi tradizionali, che riguardano: area salute e benessere, area linguistica, area cultura generale e laboratori.

Il primo incontro formativo, cui farà seguito l’inaugurazione del nuovo anno accademico, si terrà il prossimo 13 ottobre 2018, alle 16,30, nella sala consigliare di Borgio Verezzi.

Le iscrizioni si effettuano nella sede di Borgio, in via Municipio 16, dal lunedì al venerdì, dalle 15,30 alle 17,30 (non è richiesto alcun titolo di studio, è sufficiente essere maggiorenni. Ulteriori informazioni a unitre.borgio@libero.it.”