Andora, un convegno sull’utopia apre la stagione culturale di Palazzo Tagliaferro

Andora. Sarà il convegno “La più utopica delle utopie: Il Paese della Cuccagna” ad aprire la programmazione culturale autunnale di Palazzo Tagliaferro.

Due giornate, sabato 20 ottobre e domenica 21 ottobre dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, ricche di interventi con prestigiosi relatori che disserteranno sul tema delle utopie. “Il Convegno va ad arricchire il grande mosaico di iniziative promosse dal Comune di Andora e da CE Contemporary, nell’ambito della programmazione culturale di Palazzo Tagliaferro” dice Christine Enrile, direttrice artistica di Palazzo Tagliaferro.

“Il prestigioso polo culturale andorese offre ancora una volta motivo di approfondimento ed analisi su tematiche di interesse antropologico, sociale e politico”.

“E’, inoltre, importantissimo sottolineare che la partecipazione all’incontro ha valore di corso d’aggiornamento per gli insegnanti di ogni ordine e grado essendo stata coinvolta nell’iniziativa la SIFR-Scuola, agenzia formativa accreditata presso il MIUR, e l’ISRLAL associato all’INSMLI, agenzia formativa accreditata presso il MIUR”.

Ai partecipanti verrà rilasciato regolare attestato di partecipazione, inoltre la partecipazione al Convegno permetterà agli studenti delle Facoltà dell’Ateneo genovese di acquisire un credito formativo” conclude.

TEMA – L’archaios bios, antica e primitiva vita dell’età dell’oro, dove v’è uno straordinario panorama e paesaggio di abbondanza, dovizia, opulenza, è assimilabile a quello che nel Medioevo è definito “paese di Cuccagna” o toscanamente “di bengodi” e lo si sa “chi meno lavora più ci guadagna”. E’ il luogo dove si mangia tutto quello che si vuole senza lavorare e sudare; qui crescono abbondanti e ottimi prodotti senza sforzo e senza fatica ( e senza pagamento, gratuitamente e addirittura guadagnandoci); ma cosa ne fai dei soldi in quel luogo di favola, in questo “Paradiso Terrestre” dove non esiste la vecchiaia e la fatica? Questa è la storia di un’utopia popolare, è il luogo dove tutto è delizioso e piacevole e la vita la si trascorre mangiando e dormendo, dove tutti possono vivere tranquillamente senza padroni e senza distinzioni di classe e senza lavorare: un’utopia appunto, figlia della povertà e delle carestie, pronta a risorgere non appena la fame e la miseria fanno sentire i loro morsi.

Programma interventi relatori partecipanti:

Sabato 20 ottobre ore 9.00 alle ore 13.00

Presiede Prof.ssa Sonia Maura Barillari – Università di Genova.

– Benvenuto della Presidente di CEContemporary Christine Enrile

– Saluto del Sindaco del Comune di Andora Mauro Demichelis e dell’Assessore alla

Cultura Maria Teresa Nasi

– Presentazione del Convegno Prof. Paolo Aldo Rossi – Università di Genova –

Presidente AISPES

– Prof. Paolo Aldo Rossi – Università di Genova – Presidente AISPES

Anticamente era loro re Crono. Il Paese più antico di Cuccagna.

– Dott.ssa Lucia Bellizia – Presidente della Associazione Apothèlesma

Luciano di Samosata: La storia vera

– Prof.ssa Patrizia Castelli – Università di Ferrara

Il Paese di Bengodi: tavole imbandite per opera di magia tra Medioevo e Rinascimento.

– Dott. Salvatore Geruzzi – Università di Ferrara

Dal paese di Cuccagna al “banchetto della nausea”. Alcune considerazioni sull’uso di

una metafora alimentare

ore 15.00 alle ore 18.00

Presiede Prof. Dino Cofrancesco – Università di Genova

– Dott. Mauro Salucci – Storico e Giornalista – Genova.

Così mangiavano. Il Risorgimento a tavola.

– Prof.ssa Sonia Maura Barillari – Università di Genova.

Dal Ghetto veneziano al Paese di Cuccagna

– Dott. Pierpaolo Pracca – Psicoterapeuta – Acqui, Genova.

A tavola nel Paese che non c’è:sognare tra Carnevale e Quaresima

– Prof.ssa Martina Di Febo – Università di Genova

Fasti delle corti d’Oriente il pranzo al desco del Gran Chan nelle descrizioni di

Guglielmo di Rubruck, Marco Polo e Jean de Mandeville

– Prof. Oscar Meo – Università di Genova

Pieter Bruegel il Vecchio nel Paese della Cuccagna

Domenica 21 ottobre ore 9.00 alle ore 13.00

Presiede Prof. Paolo Aldo Rossi – Università di Genova.

– Prof.ssa Luisella Battaglia – Università di Genova.

Il nuovo Eden

– Prof.ssa Ida Li Vigni – Università di Genova.

Vivere senza cibo: il sogno di essere puro spirito

– Dott.ssa Ivana Ruscigni Counseling — Imperia.

Dal digiuno ascetico all’anoressia nervosa: l’utopia alla base dell’inedia autoindotta.

– Prof. Mauro Castagneto Fisico— Genova.

Luoghi dell’utopia

ore 15.00 alle ore 18.00

Presiede Prof.ssa Ida Li Vigni – Università di Genova

– Prof. Enrico De Ghetaldi – Università di Toronto

Utopia e cibo:in viaggio con Panino, nell’inganno scivoloso di cucana

– Dott. Filippo Mollea- Avvocato – Torino La Cuccagna negata. Da Slow Food a Eataly, il

“genuino” come surrogato del surrogato.

– Dott. Mario Abrate – Anatomopatologo – Cuneo

Il porco tra sacro e profano

– Dott. Renato Coda – Università di Torino

Il mondo alla rovescia di Piet den Drol

Chiusura convegno.