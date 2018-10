Andora. Al via questa mattina i lavori di asfaltatura della centrale via XXV Aprile e delle traverse di via Doria a completamento dell’opera di rifacimento del manto stradale della zona.

Con un investimento di circa 97.000 euro, sarà posato uno speciale asfalto a calco che simula le piastrelle in pietra. Una soluzione già attuata nelle vie vicine e in particolare in via Clavesana dove era stata rimossa la traballante pavimentazione in mattonelle che da anni creava problemi alla circolazione dei veicoli.

Foto 2 di 2



La ditta a cui sono stati affidati i lavori è la Ecogrid srl che avrà 30 giorni per completare l’opera e che questa mattina ha iniziato l’intervento con la fresatura del vecchio pavimento.

“L’intera zona sarà caratterizzata da un unico asfalto, resistente, esteticamente gradevole e che attutisce i rumori – ha spiegato Il sindaco Mauro Demichelis – Una soluzione che abbiamo già utilizzato per le vie attigue e che sarà posato anche a Molino Nuovo dove sono in corso i lavori che porranno rimedio alla pericolosità e al rumore provocato dalle mattonelle”.