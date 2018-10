Andora, al via i lavori per la realizzazione di 38 loculi nel cimitero di San Giovanni

Andora. Sono partiti i lavori per la realizzazione dei 38 nuovi loculi e quattro ossari nel cimitero di San Giovanni di Andora. L’amministrazione Demichelis ha finanziato un investimento di 99 mila euro per l’opera di sopraelevazione di due livelli del secondo blocco, posto a destra dell’ingresso.

“Abbiamo scelto di non ampliare l’area cimiteriale, ma di realizzare un intervento necessario e atteso che permette di sfruttare al meglio lo spazio a disposizione e fornisce nuovi loculi in una zona centrale del cimitero, attigua all’altare delle celebrazioni – ha spiegato il sindaco Mauro Demichelis – Il blocco oggetto dell’intervento ha solo quattro livelli, per cui le due nuove file di loculi saranno ad un altezza raggiungibile agevolmente”.

La ditta affidataria, la Tecnosaldo ha avviato il cantiere e dovrà concludere i lavori in 120 giorni.