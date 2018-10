Andora, al via i lavori di pulizia del torrente Merula e dei rii

Andora. Al via i lavori di pulizia degli argini del torrente Merula. Con un investimento del Comune di 51 mila euro, la ditta Imprec srl, alla quale domani saranno affidati i lavori, realizzerà la pulizia del lungo tratto di torrente fra la via Aurelia e il Ponte Medioevale, recentemente restaurato. Nei prossimi giorni inizierà anche la pulizia dei rii comunali.

“Abbiamo organizzato i tempi dell’affidamento in modo da poter far partire subito la pulizia una volta ricevute le tutte le necessarie autorizzazioni da parte della Provincia, sia per il torrente che per i rii che, da quando ci siamo insediati, abbiamo costantemente tenuto sotto controllo in modo da agire sulle zone a rischio esondazione in caso di forti piogge – ha spiegato il sindaco Mauro Demichelis – Sarà pulita anche la zona dell’Oasi del Merula, un’ Area Protetta Provinciale che è obbligatorio pulire minimizzando il potenziale impatto sulla fauna che la abita”.

Essendo il torrente Merula classificato nella terza carta ittica provinciale, non è possibile effettuare interventi di pulizia in ogni periodo dell’anno proprio perché è obbligatoria la salvaguarda delle specie protette che vi si riproducono. In particolare nell’area fra il Ponte Italia 61 e la via Aurelia è obbligatorio il mantenimento della vegetazione nella zona centrale del letto del torrente, delle pozze e dei meandri nell’alveo dove ci sia l’acqua di cui si deve evitare l’intorpidimento.