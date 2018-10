Provincia. Ancora una allerta meteo, l’ennesimo di questi ultimi difficilissimi giorni. Per tutta la giornata di domani sarà arancione sulle zone B (levante savonese) e D (entroterra) e gialla sulla zona A (ponente savonese)

La redazione di IVG.it sta contattando tutti i sindaci della provincia per conoscere la decisione in merito al regolare svolgimento delle attività didattiche e non solo.

Presumibilmente gli istituti rimarranno aperti in tutto il ponente (dove sarà in vigore l’allerta gialla) mentre per il resto della provincia non resta che attendere le decisioni delle varie amministrazioni. Qui di seguito l’elenco aggiornato in tempo reale.

Scuole CHIUSE a: Savona, Bergeggi, Varazze

Scuole APERTE a: Albenga, Andora, Cengio, Pietra Ligure