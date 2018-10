Laigueglia. È di questi giorni la notizia che il comune di Laigueglia ha aggiudicato l’appalto dei servizi tecnici organizzativi del 56° Trofeo Laigueglia, previsto il 17 febbraio 2019, al Gruppo sportivo Emilia di Casalecchio di Reno.

Il sindaco Roberto Sasso del Verme esprime grande soddisfazione per la rinnovata collaborazione con lo storico gruppo bolognese: “il comune di Laigueglia è rimasto l’unico ente pubblico a organizzare una gara ciclistica internazionale per professionisti su strada che si avvarrà, per la parte tecnica, della professionalità e competenza del GS Emilia. Le scelte tecniche della gara determinano non solo il successo sportivo, ma anche l’indotto turistico ed economico di Laigueglia e di tutta la Riviera, con migliaia di appassionati sportivi attesi a febbraio e marzo, mesi solitamente considerati bassa stagione. Grazie al Trofeo Laigueglia, gara di classe Men Elite 1 H.C. (Hors Catégorie), avremo una magnifica vetrina promozionale sui mass media”.

Foto 2 di 2



Dichiara il consigliere con delega allo sport Lino Bersani: “Siamo felici di lavorare con Adriano Amici, storico fondatore e presidente del Gruppo Emilia, ex ciclista professionista ed oggi un grande tecnico sportivo. Vorrei ricordare anche che dopo il Trofeo Laigueglia, il Comune patrocinerà un ricco calendario di eventi dedicati al ciclismo e all’outdoor. In particolare la 21^ edizione della Granfondo internazionale Laigueglia prevista il 24 febbraio 2019 ed organizzata dal Gruppo sportivo Alpi Sondrio, con oltre 3.000 partecipanti. A seguire sabato 9 e domenica 10 marzo sarà la volta della 26^ edizione del Trofeo Laigueglia di mountain bike, con la prima prova di Coppa Italia XCO Giovanile MTB, organizzata dalla locale UCLA 1991 Pacan Bagutti ed inclusa nel prestigioso circuito giovanile della Federazione Ciclistica Italiana dedicato al fuoristrada. Altri importanti eventi dedicati all’outdoor saranno programmati nel Comprensorio nel corso della stagione 2019”.