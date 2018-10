Finale Ligure. Oltre 300 chiamate: è il numero incredibile di chiamate ricevute dai vigili del fuoco da questa notte, da quando è iniziata la vera emergenza maltempo nel savonese per la forte mareggiate e le raffiche di vento oltre i 100 km/h, una vera e propria tempesta che ha spazzato via i litorali della costa.

Ma non solo: restano ancora disagi in varie zone della provincia per alberi e rami pericolanti, che hanno invaso e bloccato i collegamenti stradali. I pompieri sono intervenuti in diverse località del savonese, con l’ausilio delle protezioni civili per liberare le carreggiate.

di 5 Galleria fotografica Alberi caduti sulle strade nel finalese









La situazione più critica ad ora è segnalata a Finale Ligure, lungo la strada che conduce alla frazione di San Bernardino: un grosso albero è infatti precipiatato sulla carreggiata, rendendo molto difficile il passaggio per un’auto.

Tuttavia il suo posizionamento è alquanto pericoloso, visto che rischia di precipitare sul versante sottostante con la possibilità di colpire anche alcune case. Altri alberi e tronchi hanno ostruito il regolare transito dei mezzi.