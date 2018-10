Anche all’Asl2 la “Settimana per l’Allattamento Materno”

Savona. “L’allattamento base per la vita” è lo slogan della Settimana per l’Allattamento Materno (SAM) in programma dal 1^ al 7 ottobre 2018 e promossa e sostenuta dai principali enti e governi internazionali.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda l’allattamento al seno in maniera esclusiva fino al sesto mese di vita e, associato all’alimentazione complementare, fino ai due anni di età o finchè mamma e bambino lo desiderano.

L’Asl 2 savonese, che da sempre sostiene e incentiva l’allattamento naturale come strumento di promozione della salute di mamma e bambino, aderisce all’iniziativa organizzando due appuntamenti speciali tutti dedicati alle famiglie.

Uno di questi è “L’ora del latte”. Gli operatori dei reparti di ostetricia e pediatria accoglieranno le famiglie per condividere informazioni, consigli ed emozioni sul legame mamma-bambino e sull’allattamento al seno in un’atmosfera familiare, assaporando tisane e gustando biscotti. Per rendere l’evento ancor più “baby/family friendly” sarà presente in loco uno spazio di piccolo intrattenimento e cambio-pannolino per i neonati e i fratellini.

Chi desidera partecipare può presentarsi lunedì 1 e mercoledì 3 ottobre presso la palestra del padiglione Astengo dell’ospedale San Paolo dalle 17 o presso il reparto di ostetricia dell’ospedale Santa Corona dalle 16.

Dopo un’epoca di allattamento artificiale, di biberon e latti in formula, la spinta della comunità scientifica riporta gli operatori della nascita e le famiglie alle origini, consigliando e sostenendo l’allattamento al seno.

Anche Asl 2 promuove da tempo l’allattamento materno attivando nel corso degli anni molteplici interventi : garantisce il contatto pelle a pelle in sala parto e in sala operatoria; ha istituito il rooming-in durante la degenza; incentiva la formazione specifica tra gli operatori della pediatria e dell’ostetricia; si avvale della presenza di veri e propri consulenti per l’allattamento; ha creato una preziosa rete di collaborazione con i servizi territoriali che si occupano di allattamento, senza contare il servizio “SOS allattamento”