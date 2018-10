Alta tensione in Comune a Savona, Saccone: “Il Gruppo Misto escluso dalla maggioranza per le mie esternazioni”

Savona. “Io continuerò a prendere le parti dei cittadini onesti e per bene, votando secondo coscienza e cuore come ho sempre fatto”. Lo afferma Simona Saccone Tinelli, consigliere comunale del Gruppo Misto, commentano la “riunione tra i capigruppo fatta ieri nella quale, con mio rammarico, invece di parlare delle criticità della città di Savona, si è discusso principalmente del gruppo di cui faccio parte e le mie esternazioni pubbliche contro il nono assessore”.

Dopo le “picconate” di qualche giorno fa, il consigliere ribadisce che “viste le criticità della città e con il Comune in predissesto un nono assessore non era necessario. Sopratutto non era necessario considerando le dimensioni di una città come Savona: meglio sarebbe stato spendere questi soldi pubblici per le scuole, i disabili e altro”.

Simona Saccone Tinelli ribadisce ancora “il modus operandi sbagliato riguardo la lapide ed il corteo” e anche “l’importanza del sociale, dell’economia, della pulizia e delle scuole e tanto altro e penso che questa amministrazione debba concentrarsi su quello per il bene dei savonesi e della città”.

Il membro del Gruppo Misto aggiunge: “Nella capigruppo è stato evidenziato il fatto che il mio gruppo non farà più parte della maggioranza e che i singoli componenti verranno giudicati in base ai comportamenti e affermazioni dentro e fuori dal Comune. Bene, io non sono a scuola o a lezione: io sono stata eletta dai cittadini e penso che gli unici che debbano avere il diritto di giudicare siano gli stessi cittadini, che ricordo essere coloro che con le loro tasse pagano gli stipendi al sindaco e ai membri della giunta”.