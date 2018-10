Allerta rossa ad Albenga, il sindaco Cangiano elogia la “macchina” comunale e i volontari

Albenga. Conclusa senza particolari problematiche l’allerta rossa, il sindaco di Albenga Giorgio Cangiano esprime gratitudine per l’impegno di tutti coloro che si sono prodigati per monitorare la situazione, uomini e mezzi pronti a scattare in caso di necessità.

“Vorrei ringraziare i componenti del COC, i volontari della protezione civile, i cantonieri comunali, la polizia municipale e i dipendenti della SAT per il lavoro svolto durante l’ultima allerta rossa – dice il primo cittadino – fortunatamente ad Albenga le precipitazioni non sono state così abbondanti come previsto, ma tutti erano operativi e pronti e hanno svolto un importante lavoro di prevenzione pulendo le griglie ed aprendo gli sbocchi a mare”.

Il sindaco ci tiene anche ad elogiare il lavoro di prevenzione svolto nell’ultimo periodo: “Gli interventi eseguiti in questi mesi di pulizia dei rii e canali sono importanti in termine di prevenzione. Gli interventi eseguiti dall’amministrazione sono stati molti, altri verranno completati ed altri inizieranno a breve. Impiegare risorse nella prevenzione è una scelta che riteniamo giusta. Naturalmente la volontà è quella di ottenere risorse per realizzare quegli interventi risolutivi per i quali abbiamo già i progetti con l’obbiettivo di eliminare in via definitiva alcune criticità”.

“I lavori di messa in sicurezza hanno interessato il rio Carpaneto tratto a monte e a valle della Sp6 in frazione Lusignano, rio Ciambellino tratto a monte e a valle sempre della Sp6 in frazione San Fedele e rio Fasceo e Carendetta in frazione Campochiesa, pulizia e sistemazione dell’alveo. Gli interventi principali hanno riguardato essenzialmente: sfalcio e taglio di erbe infestanti, canne e vegetazione spontanea; estirpazione di cespugli ed arbusti; taglio ed allontanamento di alberi di piccolo e medio fusto; raccolta e smaltimento in discarica autorizzata di rifiuti speciali presenti in alveo. Altro intervento in corso è la pulizia dell’alveo del rio Carenda in frazione Campopchiesa, da regione Rollo a Regione Rapalline. Inizierà invece a breve la pulizia di Rio Avarenna. Molto importanti anche la pulizia eseguita dai dipendenti comunali dei fossati in via del Cristo e viale dell’Agricoltura” concludono dal Comune di Albenga.