Albenga. Nessuna grave situazione ma disagi sulle strade sì: situazione difficile a partire dalla tarda mattinata in alcune zone dell’albenganese dove si sono registrati allagamenti su strade e vie secondarie, con non pochi disagi per gli automobilisti. Molte le segnalazioni arrivate dagli automobilisti in transito.

Fiumi d’acqua hanno caratterizzato anche il tratto di Aurelia tra Albenga e Ceriale, arterie viarie invase dall’acqua, colpita particolarmente località San Giorgio, ma anche le zone dell’entroterra.

Allerta meteo 11 ottobre 2018









In previsione dell’arrivo di altre piogge la situazione potrebbe peggiorare: polizia municipale, protezione civile e il sistema di monitoraggio attivato sono pronti ad intervenire per problemi alla viabilità.

