Allerta arancione nel savonese, ecco le decisioni dei sindaci sulle scuole

Provincia. Nel savonese sarà allerta arancione, gialla per i bacini piccoli e medi, a partire dalle ore 18:00 di questa sera e fino alla mezzanotte di domani. L’allerta meteo è stata diramata dopo l’ultimo bollettino meteo di Arpal sulla forte ondata di maltempo in arrivo in tutta la Liguria.

In relazione al peggioramento delle condizioni meteo, con la relativa allerta, i sindaci stanno predisponendo le ordinanze di chiusura per scuole e luoghi pubblici, che riguardano i comuni considerati “bacini grandi”, per gli altri sarà, come detto, allerta gialla.

Le decisioni sulle scuole riguardano i comuni della provincia savonese interessati dall’allerta arancione, quelli considerati “bacini grandi”, per gli altri scuole regolarmente aperte.

Ecco le decisioni dei sindaci:

ALASSIO: L’allarme della protezione civile è arrivato alle 12 di oggi: dalle 18 parte l’allerta gialla, ma da mezzanotte si parla di allerta arancione. Sono attese violenti piogge e mare in tempesta. Il protocollo prevede la chiusura delle scuole, dei centri ricreativi, dei parcheggi interrati e degli impianti sportivi. Saranno chiusi quindi: gli edifici scolastici e le scuole d’infanzia, l’Asilo Nido Piccolo Principe, il centro ricreativo per anziani l'”Isola che C’è” e “Sole d’Autunno”. Chiusi anche i sottopassi pedonali, i cimiteri cittadini, il parcheggio interrato di Piazza Partigiani e quello sottostante il Campo Sportivo Ferrando; interdetto l’accesso al Pontile Bestoso e alla Passeggiata Cadorna nell’ultimo tratto verso il Porto. L’Amministrazione sta provvedendo ad allertare i locali e gli esercizi commerciali fronte mare affinché adottino i sistemi di protezione rispetto ad una eventuale mareggiata. Da mezzanotte operativa la centrale di emergenza della Protezione Civile.

ALBENGA: Considerato che la Protezione Civile della Regione Liguria ha emesso in data odierna allerta arancione a partire dalle ore 00:00 e fino alle ore 19:00 del 11.10.2018, il Sindaco Giorgio Cangiano ha emesso un’ ordinanza a scopo precauzionale, disponendo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, di tutti gli impianti sportivi e dei cimiteri per tutta la giornata del 11.10.2018 e la sospensione di ogni eventuale manifestazione sul territorio comunale, al fine di scongiurare possibili pericoli per l’incolumità pubblica relativi alla prevista ondata eccezionale di maltempo.

ALTARE: Scuole chiuse.

ANDORA: Scuole chiuse.

BERGEGGI: Scuole chiuse.

BOISSANO: Scuole chiuse.

BORGHETTO SANTO SPIRITO: chiusura scuole, nido, strutture sportive, centro ragazzi e centro anziani.

BORGIO VEREZZI: Scuole chiuse.

CAIRO MONTENOTTE: Decisione attesa nel pomeriggio.

CARCARE: Scuole chiuse.

CERIALE: Scuole chiuse e chiusura dei luoghi pubblici.

FINALE LIGURE: Scuole chiuse.

LOANO: Il Comune ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, degli impianti sportivi comunali, dei cimiteri ed ha annullato lo svolgimento dei mercatini.

PIETRA LIGURE: Chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado.

TOIRANO: Scuole chiuse.

SAVONA: Decisione attesa nel pomeriggio: molto probabile la chiusura in quanto l’amministrazione ha sempre optato per la chiusura con l’allerta arancione.

Aggiornamenti in corso