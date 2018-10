Vado Ligure. È andato in scena lunedì 1 ottobre al campo sportivo Aldo Dagnino il primo allenamento per portieri con la presenza del responsabile portieri della Sampdoria Paolo Viviani e dei suoi collaboratori Matteo Ragagnini, Moreno Parodi e Armando Amicone.

Inoltre, erano presenti anche il responsabile tecnico e il preparatore dei portieri del settore giovanile del Vado FC Vincenzo Eretta e Manuel Ghizzardi. Si è trattato di un allenamento dimostrativo per i portieri delle leve 2002, 2003e 2004.

di 9 Galleria fotografica Allenamento per portieri targato Sampdoria al Dagnino









Poi, a seguire, sono scesi in campo anche gli atleti delle leve dal 2005 al 2011, per un totale di 50 portieri provenienti da diverse società. Il Vado FC ringrazia gli istruttori e le società per la disponibilità dimostrata nell’inviare i propri tesserati.