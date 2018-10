All’Asl2 arriva il Dossier Sanitario Elettronico: “Vantaggio per pazienti e medici”

Savona. La storia clinica del paziente gestita in forma digitale: è questo lo strumento adottato dall’As2 savonese per aiutare pazienti e medici. Un Dossier Sanitario Elettronico (Dse è il nome tecnico) focalizzato sulla necessità di cura e sulle particolarità sanitarie di ogni paziente.

“Concepito sulla centralità del paziente e particolarmente utile sia in situazioni di urgenza sia nella presa in carico dei pazienti affetti da patologie croniche – spiegano dall’Azienda – il Dse fornisce alle équipes sanitarie un quadro clinico aggiornato in tempo reale, in grado di facilitare la conoscenza del background sanitario di ogni cittadino della provincia agevolando un approccio a cure e terapie più mirate”.

“Questo è un progetto importante affrontato dall’azienda su un piano multi professionale per garantire il corretto equilibrio tra diritti dei pazienti, esigenze mediche, tutela della privacy ed applicazione di norme di settore. Buona parte dei pazienti hanno già aderito all’iniziativa, ovvero con il loro consenso hanno autorizzato l’Azienda a costituire il loro Dse: per creare il proprio dossier ogni utente deve infatti manifestarne la volontà fornendo il consenso presso le strutture aziendali”.

La raccolta dei consensi, già iniziata negli ambulatori e nelle radiologie, verrà a breve (a partire dal 22 ottobre) estesa ai reparti di ricovero e al territorio e dovrebbe concludersi per fine anno coinvolgendo tutti gli ambiti della Asl2; sarà comunque possibile attivare il proprio Dossier Sanitario Elettronico in qualsiasi momento, anche successivamente. L’iniziativa prevede eventi di verifica periodici per rilevare eventuali miglioramenti utili od interventi correlati agli aggiornamenti normativi.

“La conoscenza e l’accesso alle informazioni di cura rappresentano un vantaggio per i pazienti e chi li assiste, si ringraziano gli utenti di Asl2 per la collaborazione che vorranno offrire all’iniziativa”.