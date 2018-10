Savona. Si è rivelato essere un falso l’allarme il presunto incendio divampato questa sera in un appartamento in via Guidobono a Savona.

Pochi minuti prima delle 19 di oggi una residente ha notato del fumo fuoriuscire dalla finestra di un appartamento attiguo ed ha subito allertato il 115.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, un’ambulanza della croce bianca di Savona e un’auto della polizia municipale.

Per fortuna all’interno dell’appartamento la situazione era sotto controllo: secondo quanto accertato, l’inquilino dell’alloggio aveva dimenticato un fornello acceso. Perciò, dopo aver accertato che nessun principio di incendio fosse in corso, i soccorritori sono rientrati alla base.