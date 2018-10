Savona. Notte di super lavoro per i vigili del fuoco dei distaccamenti provinciali per l’ondata di maltempo che sta colpendo il savonese dalla giornata di ieri con piogge intense e forti temporali.

Una ventina, infatti, sono stati gli interventi da parte dei pompieri soprattutto nelle zone del levante della provincia: alberi e cornicioni pericolanti e alcuni allagamenti tra Savona, le Albissole e Varazze. Colpite soprattutto le zone dell’entroterra savonese, come a Stella, con le strade invase da una fiumana d’acqua.

di 10 Galleria fotografica Danni per il maltempo nel savonese









Sono stati segnalati anche piccoli smottamenti, per fortuna di lieve entità: nella notte un masso è caduto sull’Aurelia a Bergeggi all’altezza della cava, senza creare particolari problemi.

Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, che hanno ricevuto nella notte diverse chiamate, al momento non sono segnalate situazioni critiche, anche se sul savonese continua a piovere continuamente.

Non sono stati registrati black out elettrici o altri disservizi per la cittadinanza. Anche i principali fiumi e corsi d’acqua ad ora sono sotto controllo, anche se costantamente monitorati dalla protezione civile.

VIDEO: