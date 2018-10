Albissola, week end negativo per le tre formazioni Under

Savona. Week end negativo per le tre formazioni giovanili Under dell’Albissola, che hanno rimediato tre sconfitte in altrettante gare.

Gli Under 17 (un solo punto in classifica, ottenuto nel pareggio casalingo con la Giana Erminio, in sei gare) sono stati superati (6-3) dall’Albinoleffe.

La stessa compagine lombarda, ha vinto (1-0) il confronto con l’Under 15 albissolese, ancora a zero punti, dopo sei gare disputate.

Nel prossimo turno le due formazioni affronteranno il team monzese del Renate.

Gli Under 14 professionisti, inseriti nel girone A (Piemonte e Liguria) sono stati battuti (7-0), a domicilio, dai pari età del Novara.

In questo raggruppamento sono sette le formazioni piemontesi (Juventus, Torino, Cuneo, Alessandria, Pro Vercelli, Novara e Gozzano) mentre quelle liguri sono cinque (Sampdoria, Genoa, Spezia, Entella e Albissola).

L’Albissola, nel prossimo turno farà visita al Cuneo.