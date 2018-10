Albissola, spuntano i primi nomi per il dopo Fossati

Savona. Fabio Fossati paga per tutti, secondo il malcostume italico, un avvio di campionato deficitario, nel quale Rossini e compagni hanno un solo punto in sette partite disputate, ottenuto nel pareggio “casalingo” con la Pro Piacenza.

I giocatori non hanno più alibi, dovendo, gioco forza, incominiciare a fare punti in classifica, mentre la società è chiamata a non sbagliare la scelta del prossimo tecnico e a cercare di rinforzare una squadra, magari con l’inserimento di qualche giocatore di categoria.

Mentre il primo allenamento settimanale sarà diretto da Amedeo Di Latte, iniziano a spuntare i primi nomi del dopo Fossati.

Secondo alcune indiscrezioni, in lizza per sostituire il tecnico arenzanese, ci sono l’ex giocatore della Juventus e della Nazionale, Alessio Tacchinardi, Claudio Bellucci, Cristian Stellini, Giancarlo Riolfo e Federico Nofri Onofri, ex tecnico della Viterbese.

Il mister, che prenderà il posto di Fossati, sarà chiamato a compiere una impresa sportiva, per evitare il ritorno in Serie D.