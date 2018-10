Albissola, il preparatore atletico Andrea Mercurio lascia l’Albissola

Savona. “Nel calcio, come nella vita, ci sono dei momenti in cui i valori vengono prima delle opportunità…”.

Andrea Mercurio, ex preparatore atletico dell’Albissola, commenta la decisione di fare un passo indietro e di rassegnare le dimissioni.

“Riconoscenza, stima e affetto sono i sentimenti che provo nei confronti di mister Fossati – afferma Mercurio – chi mi conosce sa come sono fatto”.

“Fossati, portandomi lo scorso anno nell’Albissola, ha creduto in me, abbiamo sempre lavorato in sintonia, ho condiviso la sua mentalità sportiva, tra di noi è nata una amicizia, per me è stato naturale farmi da parte”.

L’ Albissola riuscirà a centrare l’obiettivo salvezza?

” Auguro alla società, con la quale mi sono lasciato senza polemiche e rancori e ai giocatori, che non hanno mai mollato un centimetro, di riuscire ad ottenere i risultati che meritano“.

E’ bello osservare come passione, professionalità, signorilità e poesia nel costruire qualcosa insieme, appartengano a momenti di vita e di sport, che non ci rassegniamo a perdere.