Albissola, doppia sconfitta con il Renate, per gli Under 17 e Under 15

Savona. Doppia sconfitta casalinga per le formazioni giovanili Under 17 e Under 15 dell’Albissola, superate dal Renate

Gli Under 17 sono stati sconfitti (4-0) dalla squadra brianzola, capolista del girone A, con sedici punti all’attivo, frutto di cinque vittorie ed un pareggio.

La classifica

Renate 16; Novara 13; Pro Vercello, FeralpiSalò, Albinoleffe 10; Monza, Alessandria 9; Cuneo 6; Giana Erminio 5; Pro Patria, Gozzano 4; Albissola 1; Entella 0

Gli Under 15 sono stati superati (6-1), sempre dal Renate, in vetta alla graduatoria anche in questo campionato. La formazione di Ghillino ha sempre perso, segnando, nelle sette gare disputate tre reti e subendone 31.

La classifica

Renate 18; Monza 13, Alessandria 10; Pro Patria, Novara, FeralpiSalò 9; Giana Ermino, Albinoleffe 7; Cuneo 6; Gozzano 4; Entella, Pro Vercelli 3, Albissola 0

Entrambe le compagini giocheranno nel prossimo turno con il Novara.